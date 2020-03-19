Политолог объяснил отсутствие паники в РФ из-за коронавируса

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19.03.2020, 11:30, Новости дня

«Попытки паники, связанные в том числе с закупкой продуктов, ни к чему не привели, потому что полки опять заполнились продуктами», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя комплекс мер, принимаемых российскими властями для предупреждения распространения коронавируса.

«У нас и система здравоохранения, и МЧС, и Роспотребнадзор настроены на чрезвычайные ситуации. Страна на своем веку многое переживала. Поколенческий опыт передается, поэтому никто не сходит с ума, не впадает в панику. Все мобилизовались, все под контролем. Меры, которые сейчас принимаются властями, достаточны. То, что у нас ситуация лучше, чем во многих других странах, – лишнее подтверждение того, что мы умеем делать то, что нужно», – сказал профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

По его словам, когда власти контролируют ситуацию и наращивают усилия по предупреждению распространения коронавируса – это пример стабильной ситуации в стране, показывающий способностей властей обеспечить безопасность граждан и удовлетворить запрос населения на защиту от потрясений даже в самых сложных ситуациях.

«Население может быть спокойным. Попытки паники, связанные в том числе с закупкой продуктов, ни к чему не привели, потому что полки опять заполнились продуктами. Несколько этих «волн» бесславно закончились», – отметил собеседник. 

Матвейчев добавил, что сегодня много говорится о рисках для пожилых людей во время вспышки коронавируса. Но при этом самих стариков беспокоит мысль о том, как кризисные явления и угрозы отразятся на жизни их потомков.

«Пожилые и люди других возрастов больше думают о детях и внуках, чем о себе. Опыт показывает, что всевозможные потрясения, популистские заявления о смене власти ни к чему хорошему не приводили. Поэтому, конечно, наши люди выступают за стабильную власть и за то, чтобы она их защищала», – заключил политолог.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что РФ нарастит усилия по предупреждению распространения коронавируса. По его словам, созданная рабочая группа Госсовета во главе с мэром Москвы Собяниным будет постоянно мониторить через руководителей регионов, помимо мониторинга через министерство здравоохранения и соответствующие структуры на местах.

Также Путин призвал не верить каким-либо вбросам и распространению фейков по ситуации с коронавирусом, заявив, что официальные органы власти предоставляют «оперативную, максимально полноценную и абсолютно достоверную информацию».



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