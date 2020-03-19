Собянин подтвердил смерть пожилой пациентки с коронавирусом в Москве

19.03.2020, 11:30, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил смерть 79-летней пациентки с коронавирусом, которая проходила лечение в столичной инфекционной больнице.

«К огромному сожалению, у нас первая потеря от коронавирусной инфекции. Пневмония у 79-летней женщины осложнилась тяжелыми болезнями: сахарным диабетом второго типа, атеросклерозом, гипертонией. Ее окружение сейчас под наблюдением, тяжелых симптомов у них нет», – написал мэр в Twitter.

Также Собянин выразил соболезнования семье умершей.

К огромному сожалению, у нас первая потеря от коронавирусной инфекции. Пневмония у 79-летней женщины осложнилась тяжелыми болезнями: сахарным диабетом 2 типа, атеросклерозом, гипертонией. Ее окружение сейчас под наблюдением, тяжелых симптомов у них нет. Мои соболезнования семье.

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) March 19, 2020

Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице сообщили, что женщина была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию.

Смерть женщины наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензиия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, церебровасулярная болезнь.

Общее число заболевших коронавирусом в РФ – 147 человек. ВОЗ похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.