 

Собянин подтвердил смерть пожилой пациентки с коронавирусом в Москве

19.03.2020, 11:30, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил смерть 79-летней пациентки с коронавирусом, которая проходила лечение в столичной инфекционной больнице.

«К огромному сожалению, у нас первая потеря от коронавирусной инфекции. Пневмония у 79-летней женщины осложнилась тяжелыми болезнями: сахарным диабетом второго типа, атеросклерозом, гипертонией. Ее окружение сейчас под наблюдением, тяжелых симптомов у них нет», – написал мэр в Twitter.

Также Собянин выразил соболезнования семье умершей.

К огромному сожалению, у нас первая потеря от коронавирусной инфекции. Пневмония у 79-летней женщины осложнилась тяжелыми болезнями: сахарным диабетом 2 типа, атеросклерозом, гипертонией. Ее окружение сейчас под наблюдением, тяжелых симптомов у них нет. Мои соболезнования семье.

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) March 19, 2020

Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице сообщили, что женщина была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию.

Смерть женщины наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензиия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, церебровасулярная болезнь.

Общее число заболевших коронавирусом в РФ – 147 человек. ВОЗ похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / Российских заключённых позовут делать медицинские маски

03.02 / Совет Госдумы поддержал кандидату Газзаева на пост главы комитета по делам национальностей

22.02 / Полиция считает гибель мужчины в доме Кожары самоубийством. СМИ пишут, что погибший выпивал с экс-министром

12.02 / Дело Шеремета. Подозреваемой Дугарь назначили две экспертизы

10.02 / Вынесен приговор участникам террористического сообщества «Сеть»

06.03 / На борту лайнера, вставшего на карантин у берегов Калифорнии, находятся четверо россиян

21.02 / Вор пытался выбраться с 12 этажа по связанным простыням, сорвался и выжил

19.03 / “Коронавирус добьет медиков”. Комаровский показал фото защитных костюмов, которые присылают ему украинские врачи

15.02 / Суд арестовал харьковского патрульного, ранившего человека во время преследования машины

21.02 / Мировые знаменитости записали видео в поддержку мальчика, над которым издевались в школе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска