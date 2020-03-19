 

Доктор Михаил Гельфанд оценил возможность появления домашнего теста на коронавирус

19.03.2020, 11:30, Разное

Доктор Михаил Гельфанд, являющийся членом Academia Europaea, оценил возможность появления домашнего теста на коронавирус. В ближайшее время самодиагностика исключена.
Доктор биологических наук считает тест-системы слишком сложными для проведения обследования в домашних условиях. Создать упрощенную модель можно, но она будет не по карману гражданам, поскольку по факту напомнит миниатюрную автоматизированную лабораторию.
«В настоящее время экспресс-тестов нет. Для проведения анализа делается мазок из носа, но часто даже лабораторное исследование может оказаться неэффективным, если вирус опустился в легкие», – пояснил Гельфанд.
К 19 марта в РФ официально подтверждено 147 случаев заражения. Большая часть больных находится в Москве. В регионах введен режим повышенной готовности. Число инфицированных в мире превысило 218,8 тыс. человек.



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