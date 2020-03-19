 

США официально передали базу «Аль-Каим» иракской армии

19.03.2020, 11:30, Новости дня

Американские силы, дислоцированные на территории Ирака, в четверг передали иракской армии военную базу «Аль-Каим», которая использовалась войсками международной антитеррористической коалиции.

По данным телеканала, силы США официально передали ВС Ирака базу в провинции Анбар. При этом иракские воинские подразделения формально начали прибывать уже несколько дней назад после полного вывода оттуда подразделений международной коалиции, передает ТАСС со ссылкой на иракский телеканал «Ас-Сумария».

Во вторник пресс-служба Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США сообщила, что коалиция в ближайшее время покинет «Аль-Каим».

Напомним, в субботу военная база Эт-Таджи, расположенная к северу от Багдада и используемая силами коалиции во главе с США, подверглась ракетному обстрелу.



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