Xiaomi выпустит работающую Android 10 для Mi A2 Lite до конца марта

19.03.2020, 11:30, Разное

Разработчики из Xiaomi признали большое количество ошибок при создании Android 10 для Mi A3. Такая же ситуация повторилась и со смартфоном Mi A2 Lite, однако разработчики пообещали исправить это уже к концу марта.

Бренд намерен устранить все критические ошибки уже в новом обновлении прошивки девайса. Как известно, обновление MIUI для большей части смартфонов у Xiaomi проходит нормально – исключения составляют лишь устройства с платформой Android One: Mi A3 и Mi A2 Lite. Для последнего смартфона обновление ОС вышло 9 марта, и за это время пользователи заявили о большом количестве различных проблем: у некоторых неправильно работает дисплей, у других – сбой в работе аккумулятора.

В компании прислушались к пользователям, а затем выпустили официальное заявление. В нем было указано, что распространение неработающего обновления остановлено. Android 10 для Mi A2 лишится всех багов уже к концу марта, подытожили разработчики.