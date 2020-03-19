Коронавирус станет для лидеров США одним из сложнейших вызовов за всю историю

19.03.2020, 11:25, Новости дня

Борьба с пандемией нового коронавируса — это «громадный» вызов, масштабы которого только начали осознавать американские власти, пишет обозреватель CNN Стивен Коллинсон. По мнению журналиста, пандемия станет гораздо более серьёзным испытанием для экономики и системы здравоохранения США, чем считалось раньше, и хотя власти это, похоже, поняли, принятых ими мер пока не достаточно.



Reuters

Пандемия коронавируса быстро превращается в «один из серьёзнейших политико-социальных вызовов нашего времени», однако лидеры США «только начинают осознавать, насколько громадная задача перед ними стоит», пишет на сайте CNN обозреватель канала Стивен Коллинсон.

«Пока в стране слышатся призывы к общенациональной мобилизации для борьбы с пандемией по аналогии с временами Второй мировой, американцы привыкают к новым реалиям жизни, которые останутся актуальными ещё долго, а глубоко обеспокоенные политики, которым поручено бороться с вирусом, сравнивают кризис в плане исторической значимости с катастрофической эпидемией гриппа 1918 года, Великой депрессией и терактами 11 сентября 2001 года, — подчёркивает Коллинсон. — Между тем, не вполне ясно, до всех ли доходит такой очевидный посыл, и в особенности это касается молодых американцев, от которых во многом будет зависеть, удастся ли остановить распространяющуюся со скоростью пожара хворь, пока она не задавила систему здравоохранения страны». Так, например, на улицах Сан-Франциско было замечено немало людей, которые прогуливались, катались на скейтах или рассекали на велосипедах — несмотря на то что городская администрация особым ордером приказала жителям покидать жилища только в случае крайней необходимости; как напоминает автор, эксперты предупреждают, что хотя молодые люди как правило избегают самых тяжёлых осложнений при заражении коронавирусом, они могут передавать его пожилым людям, которые более уязвимы перед вирусом.

Министр финансов США Стивен Мнучин, который в данный момент «борется за спасение экономики», уже поведал, какое мрачное будущее ждёт Америку, если конгресс не примет меры: он заявил сенаторам, что уровень безработицы в стране может достичь 20% — то есть цифры, сравнимой с показателями Великой депрессии и значительно превышающей статистику финансового кризиса 2008-го, когда безработица достигала 9,9%, продолжает Коллинсон. Признаков того, что «драма с коронавирусом окажется более долгой, затратной и тяжёлой» для населения страны, чем предполагали ранее, становится всё больше, и американский Белый дом теперь пытается получить специальные полномочия, чтобы «не дать экономике рухнуть с обрыва». В частности, администрация Дональда Трампа попросит конгресс одобрить пакет мер на сумму $1 трлн, в который будет в том числе входить выплата всем гражданам страны по $1 тыс., отмечает автор. Как подчёркивает обозреватель CNN, федеральное правительство США и власти штатов, судя по определённым «воодушевляющим» признакам, понимают, что перед ними стоит общая задача; вместе с тем, Белый дом почти никак не комментирует самую главную из насущных проблем, а именно — возможную нехватку защитных средств для медперсонала, а также аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и реанимационных коек в больницах после начала ожидающегося сейчас наплыва новых пациентов.

Президент Дональд Трамп, который за три «неспокойных» года в должности «искромсал истину и создал глубокий раскол» внутри политических элит, теперь столкнулся с одним из самых серьёзных вызовов как в собственной карьере, так и в целом для президентских администраций последнего времени, и публика внемлет «каждому его слову, стараясь отыскать признаки того, что он справится с задачей по борьбе с врагом, который не поглотил территорию одного из союзников США и не поразил американцев при помощи террора, но незримо плодится среди жителей страны», говорится в материале Коллинсона. Во вторник Трамп сам признал, что американцам предстоит битва с «невидимым врагом» — в тот день общее количество заражённых в стране превысило 1500, а количество смертельных случаев поднялось выше 100. Между тем, он и его команда параллельно стали предпринимать попытки «переписать историю», чтобы скрыть тот факт, что Трамп преуменьшал значение вируса: да, сегодня президент заявляет, что распознал в проблеме пандемию задолго до всех остальных, но лишь недавно он утверждал, что новый вирус ничем не страшнее обыкновенного гриппа и что эпидемия сама сойдёт на нет, пишет журналист CNN.

«Главный инфекционист» страны доктор Энтони Фаучи меж тем не исключил, что результаты вводимых сейчас по всем штатам жёстких режимов самоизоляции удастся увидеть лишь через несколько недель — то есть понять, помогут ли радикальные меры сгладить кривую распространения инфекции до уровня, с которым сможет справиться американская система здравоохранения, можно будет далеко не сразу, говорится в материале. Как пишет автор, такие заявления особенно тревожны потому, что они «ясно показали, что экономика не просто будет вынуждена выдержать пару недель перерыва, а останется без движения на много недель, а то и месяцев», что будет «пагубно» влиять на уровень занятости. «Бары, кофейни, рестораны и театры либо закрываются, либо обслуживают клиентов только на вынос прямо на улице. Авиалинии урезают количество рейсов. Гасят огни и универсальные магазины, лишая экономику, которая только недавно шла вперёд на всех парах, жизненных сил», — описывает ситуацию в США Коллинсон.

Несмотря на признаки того, что Белый дом действительно расширяет свою программу по противодействию распространению вируса и ликвидации последствий пандемии, предпринимаемых администрацией Трампа мер, судя по всему, всё равно недостаточно, полагает обозреватель CNN. Так, губернатор штата Род-Айленд Джина Раймондо призналась, что была раздосадована отсутствием какой-то реакции со стороны правительства на её просьбы прояснить, когда в штат придут дополнительные партии тампонов для диагностических мазков. «Хорошая новость в том, что в последнее время они воспринимают проблему более остро. Но реальных действий по-прежнему нет. А им давно пора начать активнее реагировать на проблему и обеспечить штатам всё необходимое для борьбы с кризисом на передовой», — сказала Раймондо в интервью CNN. В свою очередь, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подчеркнул «другой аспект надвигающейся бури», отметив, что в его штате не хватает больничных коек — по словам чиновника, в Нью-Йорке имеется лишь 3 тыс. реанимационных коек, тогда как на пике кризиса штату потребуется 37 200, говорится в статье.

Дефицит такого рода — одна из причин, по которым и федеральные, и местные власти просят граждан соблюдать режим самоизоляции для ограничения распространения коронавируса, отмечает Коллинсон. «Призываю всех проявить сознательность и отменить то, что можно отменить, чтобы освободить больничные койки и пространство в клиниках, — заявляла, в частности, член рабочей группы Белого дома по коронавирусу доктор Дебора Беркс. — Кроме того, нужно будет сделать всё возможное, чтобы нам не понадобились аппараты ИВЛ, защитив людей, которые без этого бы стали в них нуждаться».

Когда в США в минувший вторник стали множиться вести о том, как сильно распространился вирус и как он ударит по экономике, политики «с трудом находили слова для того, чтобы описать масштабы проблемы», подчёркивает Коллинсон. Например, Эндрю Куомо прокомментировал положение дел в стране так: «Помните, в детстве были снежные шары — такой шар ещё надо потрясти — и тогда он весь наполняется снегом и вся картина в нём сразу меняется? Так вот, нашу страну подняли, потрясли и перевернули вверх дном — и теперь вокруг хаос, и всё летит туда-сюда, появляются новые, противоречивые данные, и никто не знает, что делать». Бывший вице-президент США Джо Байден, который одержал очередные победы на праймериз в Аризоне, Иллинойсе и Флориде, провёл другие параллели: «Знаете, борьба с этой эпидемией — это чрезвычайная ситуация национального масштаба, похожая на войну». Лидер меньшинства в сенате Чак Шумер, в свою очередь, заявил: «Люди пережили 11 сентября и кризис банковской системы 2008-го, но сегодня они боятся за своё будущее, здоровье и экономическое благополучие больше, чем во время тех обоих кризисов». А Джина Раймондо в поисках исторических аналогий пошла ещё дальше: «Нужно, чтобы мы начали серьёзную общефедеральную мобилизацию, как это было во время Второй мировой войны».