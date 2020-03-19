Кононенко объяснил волнения потребителей из-за вируса «стадным чувством»

19.03.2020, 11:16, Новости дня

После начала пандемии коронавируса люди скупают крупы, макароны, мясо и другие продукты, потому что инстинктивно начинают повторять за другими и покупать все больше товаров про запас, сообщил газете ВЗГЛЯД блогер и публицист Максим Кононенко.

Распространение коронавирусной инфекции спровоцировало у части россиян покупательский стресс: люди скупают крупы, макароны, консервы, туалетную бумагу и другие товары с большим сроком годности. При этом ритейлеры утверждают, что в этом нет никакой необходимости – в РФ достаточное количество запасов этих продуктов.

«Я сам вчера был в большом магазине и с удивлением увидел, что люди скупают макароны, крупы и туалетную бумагу. Тушенка, кстати, стояла вся на месте. Вот когда оказываешься перед пустыми полками, сам начинаешь думать, может и мне надо? Механизм примерно такой: один дурак начал, а все остальные повторяют. Теперь все будут думать, что делать с этим мясом, пока оно не испортилось», – говорит Кононенко.

Журналист также считает, что скоро все наладится и люди перестанут закупаться впрок. Он подчеркнул, что не назвал бы такое поведение россиян «паникой», потому что люди скупают не все, что видят, а только отдельные категории товаров.

Ранее в правительстве поручили поставщикам продуктов питания и ретейла обеспечить бесперебойную поставку продуктов для населения и сформировать продуктовые запасы в торговых сетях. При этом президент Владимир Путин призвал россиян не покупать продукты впрок.

Также в некоторых магазинах в связи с высоким спросом на отдельные категории товаров было замечено значительное повышение цен. В связи с этим Минпромторг договорился с ритейлерами об удержании стабильных цен на продовольствие в стране.

По данным на 19 марта, заболевших новым коронавирусом в мире насчитывается 218 тысяч человек, из них 147 находятся в России. Более 8,8 тысячи человек скончались от болезни. При этом 84 тысячи пациентов выздоровели.