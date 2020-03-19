Российские учёные разработали дистанционный термометр для смартфонов

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19.03.2020, 11:09, Разное

Мария Галямова, представляющая центр HealthNet НТИ, недавно пояснила об инновационной разработке российских учёных. Созданная новинка – дистанционный термометр, позволяющий измерять температуру тела пользователя при помощи смартфона.
Инновационная разработка российских учёных представляет собой устройство, состоящее из двух частей, первая из которых – термометр-наклейка, вторая – мобильное приложение для гаджета. Таким образом, при помощи новинки можно будет измерить температурные показатели, наклеив первую часть и активировав специальную программу. Радиус действия устройства ограничен до полусотни метров. Таковым является максимальное расстояние между наклейкой-термометром и смартфоном.

Презентация разработки российских учёных должна состояться уже в начале осени текущего года, но точная дата пока не известна. Цена новинки, скорее всего, будет примерно соответствовать таковой инфракрасных термометров. Как отмечается, дистанционное измерение температуры тела с помощью смартфонов полностью безопасно как для человека, так и для окружающей среды, поскольку при производстве не используются токсичные вещества, к примеру, ртуть.



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