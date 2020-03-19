Автоновости: Volvo отзывает почти 740 тысяч авто из-за неисправности системы торможения

19.03.2020, 11:09, Разное

Компания Volvo отзывает почти 740 тыс. своих автомобилей из-за неисправности автоматической системы торможения. Датчик некорректно работает практически на всех моделях, выпущенных с 21 января 2019 года.

В конце 2019 года эксперты по безопасности новой системы автоматического торможения в Volvo XC60 проводили необходимые тесты, они и позволили выявить нарушение. Всё дело в самом датчике, который не смог увидеть препятствие и, как следствие, не снизил скорость транспортного средства. При более масштабной проверке оказалось, что недочёт кроется в программном обеспечении и никак не влияет на тормозную систему транспортного средства, но аналогичная неисправность может наблюдаться практически у всех моделей Volvo. Именно поэтому в компании приняли решение отозвать 736 тыс. автомобилей с целью устранения дефекта.

Все работы проводятся абсолютно бесплатно в дилерских центрах Volvo. Несмотря на неисправность, как отметили инженеры, на эксплуатации автомобиля недочёт никак не сказывается, если не использовать автоматическую систему экстренного торможения. Все другие системы, предупреждающие о приближении к препятствию подачей звукового сигнала, работают в штатном режиме.