Наталья Бочкарева посоветовала подумать о своей жизни во время пандемии

19.03.2020, 11:09, Разное

Наталья Бочкарева пришла к выводу, что во время пандемии необходимо подумать о своей жизни. В случае необходимости актриса советует её переосмыслить.

Каждый человек по-своему воспринимает происходящую в мире ситуацию в связи с распространением коронавируса. Не навязывая людям свою точку зрения, она просто делится ею в надежде, что сможет кому-либо помочь. Вынужденная пауза в привычной повседневной суете позволяет определиться с тем, насколько правильно расставлены приоритеты в жизни. Понаблюдав в течение дня за собственными мыслями, человек может обнаружить, что постоянно о чем-то беспокоится, ищет виновных. Это поглощает массу сил, но не приносит существенных изменений к лучшему. Гораздо полезнее развить в себе привычку не поддаваться на провокации и не допускать негативных эмоций.

Оказывается, в китайском языке для написания слова «кризис» имеется два иероглифа: один из них обозначает «опасность», а другой «шанс» или «возможность». Актриса уверена, что у многих есть в жизни моменты, на которые стоит взглянуть по-новому. Наталья Бочкарева пожелала всем не опускать руки и заботиться о себе и своих близких.