 

Наталья Бочкарева посоветовала подумать о своей жизни во время пандемии

19.03.2020, 11:09, Разное

Наталья Бочкарева пришла к выводу, что во время пандемии необходимо подумать о своей жизни. В случае необходимости актриса советует её переосмыслить.
Каждый человек по-своему воспринимает происходящую в мире ситуацию в связи с распространением коронавируса. Не навязывая людям свою точку зрения, она просто делится ею в надежде, что сможет кому-либо помочь. Вынужденная пауза в привычной повседневной суете позволяет определиться с тем, насколько правильно расставлены приоритеты в жизни. Понаблюдав в течение дня за собственными мыслями, человек может обнаружить, что постоянно о чем-то беспокоится, ищет виновных. Это поглощает массу сил, но не приносит существенных изменений к лучшему. Гораздо полезнее развить в себе привычку не поддаваться на провокации и не допускать негативных эмоций.

Оказывается, в китайском языке для написания слова «кризис» имеется два иероглифа: один из них обозначает «опасность», а другой «шанс» или «возможность». Актриса уверена, что у многих есть в жизни моменты, на которые стоит взглянуть по-новому. Наталья Бочкарева пожелала всем не опускать руки и заботиться о себе и своих близких.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / В Великобритании предложили запретить поцелуи из-за коронавируса

16.02 / Откуда берутся сети*?

17.03 / В РФ не запретили пользование наличными из-за коронавируса

06.03 / Мнение: Дух огня

12.03 / Терешкова: критикующие поправку об «обнулении» президентских сроков не любят Россию

06.02 / Индийские медики назвали 8 преимуществ употребления свеклы

05.03 / Многодетная Оксана Самойлова снова похвасталась фигурой в бикини на свежем фото

06.03 / Сергей Нетиевский перестал катать на мотоцикле подругу после ее нелестного высказывания о сексе с ним

17.02 / Мнение: О потрясающих воображение ценах на коммуналку в столице

12.02 / Адвокат Петросяна назвал ложью информацию о переводе 1 млрд рублей Степаненко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска