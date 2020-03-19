В «Победе» заявили об отсутствии решения по застрявшим в Черногории россиянам

19.03.2020, 11:08, Новости дня

Авиакомпания «Победа» получила разрешение только на два эвакуационных вывозных рейса из Черногории, сообщил представитель авиакомпании.

По его словам, проблема вывоза всех остальных граждан не решена.

«Мнение о том, что проблема с эвакуацией россиян из Черногории решена, ошибочно. Нам дали разрешение только на два вывозных рейса. У одной «Победы» сейчас в Черногории около 1тыс. человек. На двух рейсах всех клиентов мы не вывезем», – передает РИА «Новости» слова представителя компании.

Ранее власти Черногории выдали разрешение на выполнение только одного чартерного рейса с российскими гражданами, которые хотят вылететь из Тивата, однако лоукостер «Победа» в среду не получил разрешение на вылет рейса в Москву с россиянами.

Напомним,Совфеде заявили, что власти Черногории по сути взяли российских граждан в заложники. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию критической.

До этого лоукостер «Победа» сообщил, что не может получить разрешения правительства Черногории на вывоз около тысячи граждан РФ из Тивата – Черногория выдвинула требование, согласно которому выпустит россиян, только если «будет обеспечен бесплатный перелет черногорским гражданам из Москвы этими авиакомпаниями».