Первые саженцы в честь юбилея Победы высадили в Севастополе и Чечне

19.03.2020, 11:08, Новости дня

Первые деревья в рамках международной акции «Сад памяти», приуроченной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, высадили в Севастополе и Чечне.

Жители и приглашенные гости высадили 75 миндальных деревьев, по числу лет, прошедших со дня окончания войны, передает ТАСС.

«Дорогие друзья, дорогие мои севастопольцы, как я счастлив бывать у вас на каждом празднике, который мы отмечаем последние шесть лет, каждый год бываю и с удовольствием провожу здесь время. <…> Севастополь, уж кто-кто, а горожане гордятся, счастливы и гордо несут великие победные знамена нашей истории», – сказал амбассадор «Сада памяти», артист Василий Лановой.

Лановой лично помог посадить в землю первый из миндалей. По его словам, Севастополь – это «самый великий город нашего русского героизма».

В свою очередь спикер заксобрания Севастополя Владимир Немцев отметил, что высаженные деревья будут напоминать о героях войны даже спустя десятилетия. Также замгубернатора Владимир Базаров обратил внимание, что начало акции совпало с одним из наиболее важных для Крыма и Севастополя праздников – годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

«Шесть лет назад город Севастополь и Крым, можно сказать, что освободились, и другому освобождению, Победе в Великой Отечественной войне, посвящена эта акция, «Сад памяти». Сегодня мы сажаем 75 деревьев миндаля в честь каждого года. Наверное, символично, что мы начали эту акцию в парке Победы, который тоже был заложен и построен в честь этой же Победы 45 лет назад», – рассказал Базаров.

Акция пройдет еще на нескольких точках, в пригородных селах, неподалеку от мест, где проходила линия обороны Севастополя в 1941-1942 годах.

В мероприятии принял участие внук внук маршала Советского союза Сергея Бирюзова. Чтобы принять участие в акции, он приехал в Севастополь из Москвы как один из послов акции.

«Для нашей семьи это очень приятный способ сказать спасибо деду за его подвиги», потому что он в годы Великой Отечественной войны, будучи начальником штаба 4-го Украинского фронта, разрабатывал операции по освобождению Крыма и Севастополя, а на командном пункте 51-й армии на Сапун-горе во время артобстрела деда спас один из его подчиненных офицеров, накрыв его своим телом, они свалились в траншею, и таким образом мой дед смог выжить в этом обстреле», – рассказал Бирюзов.

Также акция началась и в Чеченской Республике. Неподалеку от смотровой площадки «Лестница в небеса» в Грозном высадили более 300 саженцев ясеня, сообщается на сайте «Будущее России».

«На долю старшего поколения выпала историческая миссия навсегда внести вклад в историю страны, в память народа своими героическими <…> подвигами. Нравственный долг нынешнего поколения – помнить, уважать и чтить заслуги старшего поколения, которые отдали свою жизнь стране, работали на страну и, когда нужно было, вставали на защиту», – сказал председатель Совета ветеранов Великой Отечественной Войны Эми Сулейманов.

В мероприятии принял участие внук маршала Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна.

Акция «Сад памяти» станет одним из ключевых мероприятий Года Памяти и Славы, проводимых по всей России. Планируется, что с 18 марта по 22 июня в 85 субъектах Российской Федерации будет высажено 27 млн саженцев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне.

Высадки деревьев в рамках акции проведут и в пределах муниципалитетов, и в лесхозах. Все точки высадки можно найти на сайте акции. Принять участие в ней могут все желающие: нужно оставить заявку на сайте и выбрать ближайшую точку посадки, необходимое оборудование волонтеры будут выдавать на местах.