 

Большинство россиян уверены, что медслужбы смогут защитить их от коронавируса

19.03.2020, 11:08, Новости дня

Большинство россиян (61%) считают, что российские медицинские и эпидемиологические службы смогут защитить население от распространения коронавируса в случае реальной угрозы, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Согласно опросу, 61% россиян в той или иной степени уверены, что российские медицинские и эпидемиологические службы смогут защитить население, 32% настроены скептично. Доля тех, кто считает вероятность заражения высокой, по сравнению с началом февраля практически не изменилась и составила 10%, передает РИА «Новости».

По данным исследования, 56% респондентов заявили, что власти принимают достаточные меры для предотвращения распространения коронавируса в России, такое мнение чаще распространено среди респондентов 45-59 лет (56%) и 60+лет (63%).

Количество тех, кто уверен, что коронавирус опаснее обычного сезонного гриппа, увеличилось до 60%.

Опасаются заболеть сами или боятся заболевания близких 70% россиян, более половины считают, что от заболевания, вызванного коронавирусом, можно защититься (64%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 13 и 15 марта. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.



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