 

Два конгрессмена США заразились коронавирусом

19.03.2020, 11:06, Новости дня

Два американских конгрессмена, Марио Диас-Баларт из Флориды и Бен Макадамс из Юты, сообщили, что их анализы на коронавирус дали положительный результат.

Таким образом, они стали первыми членами Конгресса, заразившимися этим респираторным заболеванием.

Республиканец Диас-Баларт выпустил заявление, в котором сообщил, что он поместил себя в карантин после голосования в пятницу в Палате представителей.

Он сказал, что не поехал домой в Южную Флориду, поскольку из-за имеющегося у его жены заболевания она относится к группе исключительно высокого риска.

58-летний конгрессмен сказал, что в субботу вечером у него поднялась температура и заболела голова, а «недавно» ему сообщили, что его анализы на коронавирус дали положительный результат.

В заявлении Макадамса из Юты говорится, что у него появились симптомы «легкой простуды» в субботу вечером после возвращения из Вашингтона, и что он самоизолировался на дому в воскресенье.



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