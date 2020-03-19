Кремлевская пропаганда и коронавирус

19.03.2020, 11:06, Новости дня

МОСКВА – Москва развернула «масштабную кампанию дезинформации» против западных стран с тем, чтобы усугубить там ситуацию, вызванную пандемией коронавируса, сообщают в среду, 18 марта, СМИ со ссылкой на доклад Европейского союза.

«Главной целью кремлевской дезинформации является обострение кризиса общественного здравоохранения в странах Запада… в русле более широкой стратегии Кремля, заключающейся в попытках подрыва европейских обществ», – цитирует агентство Reuters документ, подготовленный Европейской службой внешних связей блока.

В соответствии с докладом, логика дезкампании заключается в том, чтобы распространять фальшивые новости в интернете на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках, используя противоречивые и намеренно недостоверные данные. «Эта кампания призвана усилить смятение, панику и страх, а также помешать людям получать доступ к надежной информации о вирусе и положениях, касающихся общественной безопасности», – подчеркивается в документе ЕС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по традиции назвал обвинения в адрес России голословными и фактически отказался говорить по существу. «Если бы в этом документе содержался хоть один конкретный пример и ссылка на какое-то конкретное СМИ, я мог бы (прокомментировать доклад – В. В.)», – сказал он.

Между тем в документе Евросоюза хватает конкретных примеров, касающихся различных стран, в том числе Италии, Испании, Литвы и Украины. В частности, там отмечается, что с 1 января по 12 марта в соцсетях было зарегистрировало более 6,8 млн перепостов посвященного коронавирусу материала испаноязычной версии контента RT.

Дезинформационная кампания осуществляется с помощью «десятков различных и зачастую противоречивых нарративов, которые распространяются через официальные каналы, а также через интернет и через социальные сети», подчеркивается в докладе.

Представитель Евросоюза в этой связи заявил, что Москва играет человеческими жизнями и призвал граждан ЕС быть крайне избирательными в отношении новостных ресурсов, пишущих на тему коронавируса.

Социолог и публицист, в прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко в интервью Русской службе «Голоса Америки» заметил, что российские медиа по коронавирусной тематике распространяют в отношении западных стран целенаправленную «ложь в сочетании со злорадством». По его словам, это очередные похороны Европы, которые сторонники «русского мира» устраивают регулярно.

«Российские информационные войска верны себе, – констатировал он. – Все делается в духе прежних пропагандистских кампаний, будь то сбитый над Украиной «Боинг», «желтые жилеты» во Франции или война в Сирии. При этом цель совершенно очевидная – с одной стороны, создание иллюзий у россиян, что Россия – остров благоденствия на фоне всеобщей катастрофы. А с другой стороны, попытка посеять панику за рубежом».

У российских СМИ тут большой опыт, и, возможно, они добиваются какого-то успеха на этой ниве, считает Игорь Яковенко.

В свою очередь политик, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков полагает, что при анализе нынешней пропагандистской кампании Кремля надо понимать суть природы государственной политики России. По его мнению, эта политика построена, прежде всего, на стремлении доказать, что «плохой Запад, страдая русофобией и вводя санкции, мешает россиянам жить припеваючи».

«Поэтому штатные пропагандисты каждый день по всем каналам и гнут эту линию, показывая, как все скверно на Западе, как они не могут справиться с тем же коронавирусом, – добавил он в комментарии Русской службе «Голоса Америки». – Все идет от Советского Союза, когда американцам в ответ на все говорили: а у вас там негров линчуют. Советский период заложил основу нынешней пропаганде, только она стала еще бессовестнее и циничнее».

Помимо прочего, этой кампанией Кремль пытается сформировать у граждан России недоверие к Западу и его демократическим институтам, утверждает Геннадий Гудков. Сама по себе пандемия – великолепный повод как следует потоптаться на этом поприще, резюмировал он.

Эксперты также сошлись во мнении, что официальная российская статистика, фиксирующая число инфицированных коронавирусом, не вызывает доверия, поскольку в стране практически отсутствует система тестирования заболевания.