В Украине с начала эпидсезона от осложнений гриппа умерло 66 человек

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19.03.2020, 11:05, Новости дня

С начала эпидемического сезона, который наступил в октябре 2019 года, в Украине от осложнений гриппа умерло 66 человек. Об этом 18 марта рассказали в пресс-центре Минздрава в Facebook.

В ведомстве подчеркнули, что ни один из умерших не был вакцинирован. С начала эпидемического сезона прививки сделали 237 936 человек.

С 9-го по 15 марта в Украине ОРВИ заболело 201 653 человека, из них 66,6% – дети. Три человека скончались от осложнений.

“Интенсивный показатель заболеваемости составил 527,4 на 100 000 населения, что на 10,6% больше эпидемического порога по Украине. В стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа. В Одесской области сохраняется средняя активность гриппа и ОРВИ. Во всех других областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности”, – рассказали в пресс-службе.

За минулий тиждень (09.03–15.03.2020) на ГРВІ захворіли 201 653 людини, із них 66,6% – діти.Інтенсивний показник…

Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Kolmapäev, 18. märts 2020

17 марта в комментарии изданию “ГОРДОН” врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский сказал, что благодаря карантину по профилактике коронавируса в Украине ускорится снижение уровня заболеваемости гриппом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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