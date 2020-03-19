Зеленский назначил Труша главой Тернопольской ОГА

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19.03.2020, 11:05, Новости дня

19 марта президент Украины назначил Владимира Труша председателем Тернопольской областной государственной администрации. Соответствующий указ №97/2020 опубликован на сайте главы государства.

Пресс-служба президента проинформировала, что сегодня президент провел с Трушем встречу и вручил служебное удостоверение.

Труш родился в 1980 году в селе Лучинцы Рогатинского района Ивано-Франковской области. Имеет высшее образование. В 2002 году закончил Национальный университет “Львовская политехника” по специальностям “Финансы” (магистр экономики и предпринимательства) и “Филология” (бакалавр филологии). В 2019 году окончил Дубенскую филию Открытого международного университета развития человека “Украина” (бакалавр права). С 2002 по 2008 год работал в структуре налоговой милиции Ивано-Франковской области. В 2016-2019 годах занимался предпринимательской деятельностью. С ноября 2019 был председателем Рогатинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.

18 марта Зеленский уволил с должности главы Тернопольской ОГА Игоря Сопеля, который 22 февраля написал заявление об отставке “в связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности”.

В этот же день Кабинет Министров Украины согласовал назначение Труша председателем Тернопольской ОГА.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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