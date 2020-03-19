Бизнес-парк «Искра» становится все популярнее у арендаторов

19.03.2020, 11:00, Новости дня

На днях руководство компании-застройщика «Галс Девелопмент» заключило договоры долгосрочной аренды с владельцами кафе Montwiss, «Правда кофе» и «Ля Фантази». Общая площадь новых точек общественного питания составляет около 200 квадратных метров, и откроются они уже к концу третьего квартала этого года.

С момента сдачи многофункционального комплекса «Искра парк», в состав которого входит бизнес-центр, прошло всего несколько месяцев, однако уже сейчас коммерческая недвижимость в его составе арендована на 45%, а к концу 2020 года компания-застройщик планирует полностью ее реализовать. Также активно идет и продажа жилой недвижимости в составе комплекса, чему способствует предложенная банком ВТБ специальная выгодная программа ипотечного кредитования – ставка составляет 5,1% в течение всего срока.

По словам директора департамента коммерческого управления «Галс Девелопмент» Светланы Мазур, «Искра-Парк» – это «отличная инфраструктура в шаговой доступности». Комплекс расположен на Ленинградском проспекте, и с его верхних этажей открывается прекрасный вид на этот знаменитый архитектурный ансамбль в целом и на Петровский путевой дворец. Особенное наслаждение видами можно получить с открытых террас, расположенных на 9 и 13 этажах жилых секций. Все здания комплекса – бизнес-центр, офисный центр и 10 жилых секций переменной этажности – органично вписываются в облик одного из старейших микрорайонов Москвы. Самые высокие здания видны издалека – их остекление сделано в особой, «бриллиантовой» технике, авторство которой принадлежит разработчикам проекта комплекса из архитектурного бюро SPEECH. Для удобства жителей, арендаторов и гостей «Искра-Парка» выстроен подземный паркинг с зарядными станциями для электромобилей.