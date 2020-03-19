Тайна аномального взрыва на острове Белл

19.03.2020, 10:55, Разное

Находясь в непосредственной близости от побережья Ньюфаундленда, Канада, это крошечное пятнышко земли, под названием остров Белл, по размерам всего 6 миль в длину и 2,2 мили в ширину.

В 1890-х годах на нем и вокруг него были обнаружены богатые запасы железной руды, после чего остров Белл стал крупнейшим месторождением подобного рода в Северной Америке. Из-за этого во время Второй Мировой он был заманчивой мишенью для немецких подводных лодок (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

После 1960-х годов добыча железной руды на острове Белл была признана слишком опасной и дорогостоящей, особенно на подводных месторождениях, после чего все шахты были закрыты и остров Белл превратился в небольшое рыбацкое поселение.

2 апреля 1978 года жители острова Белл и других малонаселенных островов, находящихся рядом с ним, услышали отзвук мощнейшего взрыва, который как выяснилось позже, распространился на расстояние около 100 км, а его ударная волна была такой мощной, что несколько человек были сбиты с ног.

Фото: wikimedia.org

Поначалу считалось, что это просто взорвалась старая военная бомба или что-то подобное, однако постепенно стали появляться сведения о странных эффектах, которые произошли из-за этого взрыва.

Самый заметный из них касался электрических систем, множество электропроводов были буквально поджарены, предохранительные пробки взрывались, а подключенные к розетке телевизоры искрили. Электрики при этом так и не смогли определить причину.

Потом люди стали находить домашних животных, в основном собак, овец и коров, которые лежали мертвыми на земле без каких-либо видимых причин смерти. Словно их мгновенно поразило ударом тока.

Одна женщина заявила, что ее сарай был буквально разорван на две части какой-то неведомой силой, а кроме нее еще несколько человек сообщили о том, что после взрыва они нашли поврежденными свои надворные постройки и крыши домов.

Фото: Ritche Perez/Pexels

Потом настала череда еще более странных находок. Обитатели фермы Bicksford нашли на своем поле три расположенных рядом воронки, глубиной около 60 см. Они выглядели словно миниатюрные ударные кратеры от падения чего-то сверху. При этом на дне этих кратеров не было найдено ничего, что показало бы, что являлось их причиной.

Жители острова Белл рассказывали также, что видели как с неба упал яркий луч света, после чего невысоко в воздухе плавали белые светящиеся шары. Кто-то видел в небе яркие разноцветные вспышки. А потом в СМИ появилась информация, что спутники Vela, призванные отслеживать испытания ядерных зарядов, зафиксировали в районе острова Белл мощный всплеск энергии.

Из-за всего этого мало кого удивило, что спустя несколько дней на остров Белл прибыли два эксперта по ядерному вооружению из лаборатории в Лос-Аламосе, штат Нью-Мексико – Джон Уоррен и Роберт Фрейман. Пошли слухи, что в районе острова Белл было применено некое передовое оружие с электромагнитным импульсом. Именно оно и вызвало те самые сбои в местных электрических системах.

По другим версиям, взрыв был вызван звуковым ударом какого-то нового самолета, шаровой молнией или упавшим в воду большим участком скалы. Были гипотезы и про НЛО, само собой.

Однако основной теорией Уорреном и Фрейманом был признан удар так называемой молнией суперболт. Мощность таких молний по крайней мере в тысячу раз выше, чем у обычных и они причиняют куда больше ущерба. Эти молнии крайне редки и потому малоизучены, однако их существование давно признано наукой.

Правда никаких реальных доказательств в пользу суперболтной версии у них тоже не было, поэтому загадочный взрыв на острове Белл и по сей день вызывает множество вопросов.