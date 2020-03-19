В России умерла первая пациентка с коронавирусом

19.03.2020, 10:54, Новости дня

Женщина скончалась в Москве.

В инфекционной больнице Москвы умерла 79-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщил московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Сообщается, что гражданкаскончалась из-за осложнений после болезни: она страдала хроническими заболеваниями.

«Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии», — заявили в штабе.

У пожилой пациентки был сахарный диабет второго типа, атеросклероз, гипертоническая болезнь сердца.

В штабе рассказали, что гражданкапо настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную клинику. Однако после получения положительного результата анализа на коронавирус перевели в инфекционную больницу №2 на улице Соколиной горы.

«В связи с усилением дыхательной недостаточности получала комплексную интенсивную терапию в условиях реанимации. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе», — доабвили в штабе.

Ранее стало известно, что число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 147, из них выздоровели лишь пятеро. Из них 31 заболевание выявили в Москве. Под медицинским наблюдением из-за подозрений на инфекцию находится 22 178 человек.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 219 000 человек. В то же время количество смертей от COVID-19 перевалило за 8000. Около 100 тысяч российских туристов по всему миру не могут уехать на родину из-за ограничений, связанных с коронавирусом.