 

Стали известны время и место похорон Эдуарда Лимонова

19.03.2020, 10:53, Новости дня

Похороны писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова скорее всего пройдут 20 марта на Троекуровском кладбище, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Предварительно 20-го, то есть завтра на Троекуровском кладбище», – сообщил источник РИА «Новости».

Он добавил, что родственники планируют провести похороны в узком кругу, без СМИ и общественности.

Напомним, Лимонов был основателем и лидером «Другой России». Он умер во вторник, 17 марта, на 78-м году жизни.

Как сообщил депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов, Лимонов оставался в здравом и ясном уме, находился на связи до последнего.

Главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов рассказал, что Лимонов последние полгода сильно болел.



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