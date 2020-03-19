 

Фермеры Алтая изучили цифровые технологии по нацпроекту «Демография»

19.03.2020, 10:48, Новости дня

Специалисты сельхозпредприятий и фермерских хозяйств в Алтайском крае начали изучать современные цифровые технологии по федеральному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Как пишет «Российская газета», с 2018 года Алтайский край реализует пилотный проект цифровизации сельского хозяйства. В регионе создана цифровая площадка для электронного документооборота в АПК. Сегодня на ней работает около 3 тыс. хозяйств. В дальнейшем на основе этого опыта Минсельхоз РФ планирует разработать единую цифровую платформу для всех аграриев.

И если молодежь легко осваивает новые цифровые ресурсы, то старшему поколению это делать сложно. Для фермеров старше 50 лет в регионе организовали специальные курсы, где учат с помощью цифровых технологий повышать урожаи, оптимизировать затраты и правильно организовать учет в хозяйстве.

В рамках пятидневного курса главы сельхозпредприятий, агрономы, специалисты инженерных служб получают максимум знаний о действующей в регионе электронной площадке. Такое обучение является бесплатным, поскольку курсы для людей старше 50 лет проводятся по нацпроекту «Демография» и финансируются из бюджета.



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