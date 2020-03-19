Моряки-подводники отмечают сегодня профессиональный праздник

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19.03.2020, 10:42, Новости дня

Каждый год 19 марта военнослужащие, ветераны и гражданский персонал подводных сил ВМФ РФ отмечают свой профессиональный праздник — День моряка-подводника. В этот день в 1906 году по указу императора Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый класс боевых кораблей — подводные лодки.

В музее Полярного особым интересом у посетителей пользуется экспозиция, посвященная истории одной из самых легендарных в мире — четвертой эскадры дизельных подводных лодок Северного флота.

Музейный зал был открыт к 120-летию города воинской славы, благодаря выделенному президентскому гранту и при поддержке Союза ветеранов 4-й эскадры подводных лодок СФ. Как уточняет ГТРК "Мурман", эскадра была создана накануне Карибского кризиса и четыре ее подлодки приняли в нем активное участие. 

Главный хранитель историко-краеведческого музея города Полярный Олег Вербин рассказал: "Главная задача 4-й эскадры и кораблей эскадры — не дать американцам совершить ядерное нападение с кораблей на СССР. Все кризисы, все войны арабо-израильские конфликты, революции в Египте — всё это проходило на таких вот нервах подводников, которые уходили из Полярного и служили в Средиземном море".

Текст:

ГТРК "Мурман"



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