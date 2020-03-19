 

Крымский водитель потребовал у оппонента сатисфакции и прострелил ему оба бедра

19.03.2020, 10:42, Новости дня

В севастопольском гаражном кооперативе двое мужчин не поделили дорогу и повздорили. Один из водителей все же уступил и сдал назад, однако пострадала его гордость, и он тут же потребовал сатисфакции.

Мужчина, сидящий в BMW, достал травматический пистолет, обменялся со своим оппонентом угрозами и оскорблениями и открыл огонь. Совершив несколько выстрелов, водитель уехал.

 

Пострадавший обратился за помощью в больницу с ранениями левого и правого бедра — пули пришлось извлекать. Полиция совместно с со следователями занимаются делом стрелка, однако официальные комментарии по поводу инцидента пока что не поступали.



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