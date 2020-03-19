Мишустин: Россия справится с угрозой коронавируса, у нее большой опыт, повода для паники из-за коронавируса

19.03.2020, 10:42, Новости дня

Поводов для паники нет, у РФ большой опыт борьбы с распространением инфекционных заболеваний как внутри страны, так и по всему миру. Поэтому с коронавирусом COVID-19 она тоже справится, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он подчеркнул, что государство принимает активные меры, чтобы остановить распространение вируса и не дать ему повлиять на экономику России. Все действия согласованы, оправданы и проработаны. Правительство продолжит действовать также энергично, добавил Мишустин в эфире телеканала "Россия 24".

Что касается тестов на коронавирус, то их направят во все регионы страны. Власти будут следить, чтобы логистика поставок постоянно улучшалась, пообещал премьер.

На данный момент в РФ зарегистрированы 147 зараженных коронавирусом COVID-19, один человек погиб.