 

Мишустин: Россия справится с угрозой коронавируса, у нее большой опыт, повода для паники из-за коронавируса

19.03.2020, 10:42, Новости дня

Поводов для паники нет, у РФ большой опыт борьбы с распространением инфекционных заболеваний как внутри страны, так и по всему миру. Поэтому с коронавирусом COVID-19 она тоже справится, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он подчеркнул, что государство принимает активные меры, чтобы остановить распространение вируса и не дать ему повлиять на экономику России. Все действия согласованы, оправданы и проработаны. Правительство продолжит действовать также энергично, добавил Мишустин в эфире телеканала "Россия 24".

Что касается тестов на коронавирус, то их направят во все регионы страны. Власти будут следить, чтобы логистика поставок постоянно улучшалась, пообещал премьер.

На данный момент в РФ зарегистрированы 147 зараженных коронавирусом COVID-19, один человек погиб.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Василевский, Сергачев и Кучеров помогли “молниям” обыграть команду Малкина

19.02 / Власти Китая обнародовали новые данные о распространении коронавируса

05.03 / Убившему любовницу историку Соколову предъявлены обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия

04.02 / Россия призвала Турцию не допустить провокации с химоружием в Сирии

18.03 / Глава СПЧ и губернатор Ставрополья посадили яблони во дворе больницы в Минеральных Водах

03.02 / Поправки в Конституцию, предложенные президентом, поддерживают 80% россиян

06.03 / В Западной Германии установят первый памятник Ленину

04.03 / Самолет Челябинск – Москва экстренно сел в Казани из-за пассажира

09.02 / Число инфицированных коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess выросло до 70

13.03 / Пятиклассник продает брошки: мечтает стать бизнесменом, чтобы помогать бедным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска