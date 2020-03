ВОЗ: Сейчас нет поводов отказываться от ибупрофена при COVID-19

19.03.2020, 10:40, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения не может рекомендовать отказываться от приема ибупрофена при борьбе с симптомами COVID-19. Об этом организация сообщила в своем официальном аккаунте в Twitter.

«В настоящее время, исходя из имеющейся информации, ВОЗ не может рекомендовать не принимать ибупрофен», – говорится в заявлении.

Организация указывает, что по вопросу применения этого препарата проводились обсуждения с врачами, которые лечат пациентов с COVID-19 и не обнаруживали у ибупрофена побочных действий, помимо указанных в инструкции. Последние ограничивают его применение для определенных групп пациентов.

ВОЗ указывает, что организации не известно о клинических или популяционных исследованиях по этой теме.

Q: Could #ibuprofen worsen disease for people with #COVID19?

A: Based on currently available information, WHO does not recommend against the use of of ibuprofen. pic.twitter.com/n39DFt2amF

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 18, 2020

Применение ибупрофена при COVID-19 стало причиной широкой дискуссии в последние дни. Против него высказался ряд ученых.