Оползень сошел в центре Нижнего Новгорода

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19.03.2020, 10:30, Новости дня

Еще один оползень сошел на Похвалинском съезде в центре Нижнего Новгорода утром в четверг, требуется демонтировать световые столбы, чтобы они не упали на дорогу, сообщил мэр города Владимир Панов.

Большой оползень произошел в среду около 17.00 в центре Нижнего Новгорода на Похвалинском съезде, который соединяет нижнюю часть города с верхней и является важной транспортной артерией, ведущей к Канавинскому мосту.

В результате оказались полностью перекрыты две из четырех полос движения на дороге. Пострадавших нет. Одной из причин оползня мог стать прорыв водоснабжения в расселенном аварийном доме, стоящем на склоне.

«Грунт с Похвалинского съезда вывезли, но открывать движение пока небезопасно… Сошел еще небольшой оползень. Вода, несмотря на то, что еще вчера были перекрыты все водоводы, продолжает сочиться, что говорит о том, что она продолжает откуда-то поступать», – передает РИА «Новости» слова Панова.

Он отметил, что пробы воды отправлены на анализ в лабораторию. Это поможет выяснить, откуда она поступает – из коммуникаций «Теплоэнерго», Нижегородского водоканала или же это грунтовые воды.

«Вторая задача сейчас – демонтировать столбы в зоне схода грунта, чтобы они не упали на проезжую часть. Специалисты продолжают обследование склона, как только будет их разрешение, съезд откроем для движения транспорта», – подчеркнул Панов.



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