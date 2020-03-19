 

Дмитрий Маликов рассказал о своих мерах профилактики в период пандемии коронавируса

19.03.2020, 10:30, Разное

Российский композитор рассказал, что он делает для того, чтобы не заболеть коронавирусом. Концерты певца были перенесены из-за пандемии, но артист не считает нужным полностью изолироваться от внешнего мира.
В качестве меры предосторожности продюсер вместе с семьей старается ограничить контакты с другими людьми. При этом Дмитрий Маликов продолжает заниматься творчеством и общается с друзьями. Певец также уточняет, что не видит повода для паники и пока не собирается ходить в специальных масках.

Многие коллеги артиста тоже минимизировали общение с другими людьми, стараются беречь себя и быть осторожнее.
У многих знаменитостей отменены концерты и различные встречи с большим количеством людей из-за распространения коронавируса.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин наложил запрет на проведение любых массовых мероприятий в столице России. В этот список попали все концерты, спектакли, выставки, где планировалось собрать в одном помещении более 50 человек.



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