Дмитрий Маликов рассказал о своих мерах профилактики в период пандемии коронавируса

19.03.2020, 10:30, Разное

Российский композитор рассказал, что он делает для того, чтобы не заболеть коронавирусом. Концерты певца были перенесены из-за пандемии, но артист не считает нужным полностью изолироваться от внешнего мира.

В качестве меры предосторожности продюсер вместе с семьей старается ограничить контакты с другими людьми. При этом Дмитрий Маликов продолжает заниматься творчеством и общается с друзьями. Певец также уточняет, что не видит повода для паники и пока не собирается ходить в специальных масках.

Многие коллеги артиста тоже минимизировали общение с другими людьми, стараются беречь себя и быть осторожнее.

У многих знаменитостей отменены концерты и различные встречи с большим количеством людей из-за распространения коронавируса.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин наложил запрет на проведение любых массовых мероприятий в столице России. В этот список попали все концерты, спектакли, выставки, где планировалось собрать в одном помещении более 50 человек.