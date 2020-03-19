 

Таксисты будут доставлять россиянам лекарства во время эпидемии

19.03.2020, 10:20, Разное

Водители такси будут доставлять россиянам на дом лекарства, для приобретения которых не требуется рецепт врача. Такой метод доставки опробуют в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает телеканал “360”.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо сделать заказ на сайте аптеки или по телефону. После этого сотрудники упакуют препарат и передадут его таксисту, который привезет его получателю. Если схема будет одобрена горожанами, ее запустят и в других регионах страны.



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