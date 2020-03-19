Назван регион России с самыми высокими зарплатами – Чукотка

19.03.2020, 10:20, Разное

Специалисты Росстата определили регионы России с самыми низкими и высокими уровнями оплаты труда. Выяснилось, что больше остальных получают жители Чукотки, сообщает телеканал “360”.

Их зарплата составляет, в среднем – более 106 тысяч рублей. Вторую строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем в 100,4 тысячи рублей. Москве досталось лишь третье место – горожане столицы зарабатывают чуть меньше 100 тысяч рублей в месяц. Самыми маленькими оказались зарплаты на юге страны. Последнее место рейтинга досталось Карачаево-Черкессии, где работникам платят лишь 27 тысяч рублей. Немногим больше получают жители Дагестана – 27,2 тысячи рублей.