Принц Гарри и Меган Маркл выпустили заявление о пандемии коронавируса

19.03.2020, 10:20, Разное

На официальной Instagram-странице принца Гарри и Меган Маркл опубликовано их заявление, касающееся пандемии коронавируса. В нем пара призывает сплотиться перед бедой и обещает делиться с подписчиками достоверной информацией о COVID-19.

Принц Гарри, Меган Маркл и королева Елизавета IIНастало время неопределенности. И сейчас мы нуждаемся друг в друге, как никогда. Мы нуждаемся друг в друге ради истины, ради поддержки и ради того, чтобы чувствовать себя менее одинокими в этот период, у которого есть все шансы стать довольно страшным. В мире сейчас так много людей, которым нужна поддержка, которые неустанно трудятся, чтобы урегулировать этот кризис — за кулисами происходящего, на передовой или же дома. Нашей готовности сделать шаг навстречу тому, что мы все испытываем в связи с COVID-19, может противоборствовать страх. Эта ситуация является истинным свидетельством человеческого духа,

– отметили герцог и герцогиня Сассекские, заявив о своем намерении помогать нуждающимся:

Наше отношение друг к другу, сочувствие и доброта, безусловно, очень важны сейчас. И в ближайшие недели это станет нашим главным приоритетом. Мы будем делиться информацией и ресурсами, чтобы помочь всем нам справиться с неопределенностью: от публикации фактов от проверенных экспертов, изучения мер, которые мы можем предпринять, до работы с организациями, которые могут поддержать нас информационно и морально. Мы также сосредоточимся на вдохновляющих историях многих из вас, кто объединился – глобально или в компании близких, чтобы и другие смогли перенять этот опыт. В этой ситуации мы вместе и, как глобальное сообщество, можем поддерживать друг друга и создать цифровую среду, которая будет безопасной для каждого из нас.

Члены королевской семьи ВеликобританииКак сообщает Daily Mirror, принц Гарри особенно переживает за здоровье своей бабушки и отца: и 71-летний принц Чарльз, и 93-летняя королева Елизавета II входят в возрастную группу, для которой коронавирус особенно опасен. По состоянию на 18 марта в Великобритании были проверены 56 221 человек, из которых 53 595 оказались не заражены, а у 2626 подтвержден диагноз. На данный момент в общей сложности скончался 71 человек. Что касается мировых показателей, зарегистрировано свыше 200 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из которых по меньшей мере 80 тысяч человек вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 8 тысяч пациентов.

Принц Гарри и Меган Маркл