В Лондоне частично закрыли метро

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19.03.2020, 10:16, Новости дня

Оператор транспортной системы столицы Великобритании Transport for London сообщил о закрытии с четверга 40 из более чем 250 станций лондонского метро.

Данная мера направлена на сокращение времени в пути для пассажиров, совершающих важные и неотложные поездки, в то время как закрытию подлежат только непересадочные станции, передает ТАСС. Число автобусов на улицах Лондона будет также сокращено.

TfL призвала жителей британской столицы «без острой необходимости не пользоваться общественным транспортом» на фоне распространения нового коронавируса.

По состоянию на 18 марта число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Великобритании выросло на 676, до 2 тыс. 626 человек. Число летальных исходов достигло 71.

Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в мире насчитывается более 200 тыс. инфицированных новым коронавирусом, более 8 тыс. заразившихся умерли.



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