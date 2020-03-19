В Китае назвали самые крупные медицинские и технологические события 2019 года

19.03.2020, 10:09, Разное

В издании Health News, информирующем о новостях здравоохранения Китая, перечислили самые крупные медицинские и технологические события 2019 года. За вошедшие в список разработки и испытания голосовали эксперты и учёные, работающие в различных китайских организациях и ведомствах.

Согласно данным, обнародованным в статье Health News, главными событиями минувшего года в Китае стали такие, как разработки инновационных лекарственных препаратов и технологии, позволяющей диагностировать заболевания при помощи ИИ. Также в список наиболее значимых вошло проведённое клонирование генетически модифицированных приматов.

Среди других важных для Китая технологических и медицинских событий отметили ряд проведённых эпидемиологических исследований, разработку инновационных способов терапии болезней головного мозга, вируса Зика и онкозаболеваний печени и лёгких. Кроме того, в список вошло археологическое открытие касательно традиционной китайской медицины.