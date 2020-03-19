Дженнифер Лопес показала танцы 12-летнего сына Макса на гироскутере

19.03.2020, 10:09, Разное

Американская исполнительница, киноактриса и танцовщица Дженнифер Лопес на странице в Instagram показала, как её семья проводит время на карантине из-за коронавируса. Многие подписчики остались «под впечатлением» от танцев на гироскутере 12-летнего сына звезды Макса.

В кадрах ролика сын Дженнифер Лопес, рождённый в браке с музыкантом и исполнителем Марком Энтони, выезжает на газон на гироскутере, держа в руках поднос со стаканом и напитком в жестяной банке. Подъехав к возлюбленному матери, бейсболисту Алексу Родригесу, Макс показывает трюк на электрическом самокате, вращаясь вокруг своей оси и одновременно наливая напиток, вызвав восторг не только у Лопес и бойфренда, но и у фолловеров, оставляющих массу комментариев под постом.

Далее в видео сын Дженнифер Лопес демонстрирует ещё некоторые навыки владения гироскутером, выполняя на нём танцевальные па, а в завершение подъехав ближе к бассейну и с разбега прыгая в воду. Многие подписчики звёздной семьи восхищены трюками Макса, отметив, что мальчик быстро растёт, становится ловким и спортивным. Некоторые с небольшой завистью замечают, что их вынужденный карантин проходит не настолько занимательно и они с удовольствием бы присоединились к Лопес и её семейству.