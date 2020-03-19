 

В Microsoft опровергли информацию о точной дате релиза консоли Xbox Series X

19.03.2020, 10:09, Разное

В компании Microsoft опровергли информацию о точной дате выхода консоли нового поколения Xbox Series X. Изначально предполагалось, что её выпустят 26 ноября в честь Дня благодарения.
Сотрудники Microsoft, ответственные за связи с общественностью посредством социальных сетей, опубликовали информацию о том, что в День благодарения выйдет игровая приставка Xbox Series X, что позволит любителям игр приобрести её на праздники. Эту информацию оперативно убрали со всех официальных источников корпорации, а объяснить причину поспешил создатель The Game Awards Джефф Кейли. Он отметил, что сейчас в Microsoft сами не могут точно сказать, когда стоит ожидать появление консоли.

Несмотря на это, по словам Джеффа Кейли, в Microsoft всё ещё нацелены на праздничные дни в конце 2020 года. Таким образом игровая консоль может оказаться на прилавках в конце осени или начале зимы, но более точной информации пока нет.



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