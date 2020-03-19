Рынок акций вновь перешел к падению

19.03.2020, 10:08, Новости дня

Фондовые индексы РФ в начале торгов перешли к падению после сильного роста на старте, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10.20 (мск) индекс Мосбиржи снижается на 0,98%, индекс РТС – на 2,08%6 передает РИА «Новости».

На старте торгов на Московской бирже эти индексы росли на 2% и 0,85% соответственно.

В свою очередь акции авиакомпании «Аэрофлот» на открытии торгов снизились на 10% к уровню закрытия предыдущей сессии, в минимуме достигая отметки в 51,02 рубля за бумагу.

По данным на 10.10 (мск) ценные бумаги компании торговались на уровне 53,3 рубля за акцию, что на 6% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

В среду ведущие фондовые индексы США ускорили снижение до 5,5-7,8% на фоне общей рыночной волатильности и падения нефтяных цен.