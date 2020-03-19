Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

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19.03.2020, 10:08, Новости дня

Процесс эволюции нового коронавируса в организме человека, а также возникновение иммунитета к нему у 70% населения являются естественными условиями прекращения эпидемии, сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

«Прекращение эпидемии – это два процесса. Один процесс – это процесс эволюции вируса. Мы знаем, что в новом хозяине – а человек новый хозяин для вируса – происходит ослабление вируса. Мы его наблюдали на других вирусах, в том числе коронавирусах. Вирус летучей мыши попал в человека, переход от человека к человеку сопровождается мутациями вируса, и они, как правило, ослабляют вирус. Происходит коэволюция вируса, чтобы он мог более-менее сосуществовать с человеком. Этот вирус сейчас к нам приспосабливается. Сколько времени это займет, неизвестно», – передает РИА «Новости» слова Барановой.

Второй процесс, по ее словам, это приобретение иммунитета людьми, то есть прохождение процесса естественной вакцинации.

Баранова пояснила, что когда около 70% населения страны переболеет коронавирусом, то в популяции появится необходимая прослойка людей с антителами, которые способны побороть вирус. В этом случае заражение уже не будут таким массовым – у всех будет иммунитет.

Напомним, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в мире насчитывается более 200 тыс. инфицированных новым коронавирусом, более 8 тыс. заразившихся умерли.



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