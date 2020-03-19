 

ЕС пообещал помочь соседям РФ построить сильную экономику

19.03.2020, 9:53, Новости дня

Еврокомиссия выдвинула ряд предложений, как увеличить объемы торговли и углубить экономическую интеграцию Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины с Евросоюзом.

Предложения в отношении долгосрочных целей политики «Восточного партнерства» на период после 2020 года должны быть одобрены главами государств стран-членов ЕС, передает Deutsche Welle. 

«Мы поможем вам построить более сильную экономику и обеспечить рост, создать рабочие места, привлекая прямые иностранные инвестиции и усиливая связи в транспорте, энергетике и в вопросах экологии», – сообщил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи. 

Он также пообещал помощь ЕС в преодолении последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Еврокомиссия планирует помочь модернизировать экономику шести постсоветских стран. В частности, речь идет о поддержке малого и среднего бизнеса. Также Еврокомиссия обещает и далее предоставлять гарантии для кредитов и инвестиционные стимулы.

Отмечается, что в Брюсселе поддержат вступления во Всемирную торговую организацию стран, не являющихся ее членами, – это Белоруссия и Азербайджан.

Кроме того, помощь планируется оказывать молодежи в поиске работы или открытии своего дела. 

Отдельное внимание Еврокомиссия планирует уделить развитию высокоскоростного интернета, а также сокращению или отмене платы за роуминг как между странами «Восточного партнерства», так и с ЕС.

Еще одним приоритетным пунктов предложениях является переход к климатической нейтральности. Еврокомиссия планирует оказать помощь в повышении энергоэффективности зданий и развитии возобновляемой энергетики для уменьшения потребления угля.

В ноябре в Европарламенте предложили разработать долгосрочную стратегию по противодействию России, а также укрепить сотрудничество с членами «Восточного партнерства».



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