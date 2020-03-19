Президент Путин объяснил, почему не согласен с называться «царем»

19.03.2020, 9:48, Новости дня

Президент Владимир Путин не согласен с теми, кто называет его царем, так как царь – тот, кто отдает приказы, а президент работает каждый день.

Глава государства отметил в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», что такое утверждение «не соответствует действительности», так как он работает каждый день, а не царствует.

По мнению российского лидера, «царь – это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: «Вот прикажу, и там кое-что сделают», а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало».

Путин признался, что ему «даже в голову не приходило», что его пребывание у власти может затянуться на такое время.

«Я вообще не думал, что я здесь окажусь. Мне в голову не приходило и прийти не могло никак», – сказал он.

Что касается возможности в какой-то момент «сойти с дистанции», то здесь, по словам президента, у него есть чувство ответственности за то, «что происходит, как происходит, что будет происходить».

Путин добавил, что в 2008 году не знал о том, что через четыре года вновь вернется в президентское кресло, но не исключал такую возможность. Говоря о шутке юмориста Максима Галкина, заметившего, что Путин – это не фамилия, а должность, глава государства сказал: «Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно. И его шутки востребованы».

Владимир Путин также заявил, что считает мнение обычных россиян и их настроения самым достоверным источником информации: «Когда вот я общаюсь с людьми, прямой контакт когда есть, даже если непродолжительный, мне кажется, что я чувствую настроение людей (…) У меня это ощущение не притупилось, не забылось, и для меня это очень важно на самом деле. И я верю: люди очень искренние, понимающие и откровенные».

Он пояснил, что «рядовой житель что говорит, то и думает» и «что думает, то и говорит».

«И ему нечего там оглядываться на то, что начальство скажет. И критические вещи говорят, и говорят от души то, что нравится или что не нравится», – отметил президент.

«Я это очень ценю», – подчеркнул глава государства, добавив, что важно выслушать проблему каждого человека, потому что «из проблемы конкретного человека прорисовывается проблема миллионов».

Отвечая на вопрос о том, какими еще источниками информации пользуется российский лидер в своей работе, Путин назвал социологические данные, информацию спецслужб и сообщения СМИ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин выступает категорически против формирования его «культа личности».