Число новых случаев заражения коронавирусом в Китае впервые упало до нуля

19.03.2020, 9:48, Новости дня

В Китае впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции не зарегистрированы случаи заражения на территории страны, отмечается в данных госкомиссии по здравоохранению КНР.

За последние сутки в Китае выявлено 34 случая заражения, однако все заболевшие приехали в страну из-за рубежа. 21 случай приходится на Пекин, куда прибывает больше всего иностранцев, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

По информации агенства, в Ухане, с которого началась вспышка коронавируса, нет ни одного зафиксированного случая заболевания. Китайские власти сообщают, что новых случаев заболевания не возникло в течение семи дней и в остальной части Китая.

По мнению профессора эпидемиологии инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины Дэвида Хеймана, к такому результату привели карантинные меры в самой провинции Хубэй.

В настоящее время госкомиссия Китая по здравоохранению сосредоточилась на противодействии завозу инфекции.

«Если вирус всплывет снова, он будет быстро устранен», – отмечает директор Центра глобальных медицинских наук и безопасности в Джорджтаунском университете Ребекка Кац.

По последним данным, число инфицированных в Китае за всю историю эпидемии достигло 80,9 тыс. человек, из них выздоровели 70,4 тыс., умерли 3 тыс. 245. Официальный показатель смертности от вируса по Китаю составил 4%.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.