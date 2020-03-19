 

Мнение: Водка не поможет, а трактор поможет

19.03.2020, 9:45, Разное

Для вопрошавших на тему "А помогает ли употребление водки от коронавируса?"
Эксперт Минздрава это прокомментировал официально – водка не поможет.

Употребление водки не поможет защититься от коронавирусной пневмонии COVID-19.

об этом в комментарии интернет-изданию «Ридус» заявил главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн.
«Спирт улетучивается очень быстро, поэтому какого-либо длительного профилактического воздействия алкоголь не окажет. Если алкоголь принимать внутрь для профилактики, то это должно быть такое количество, которое будет равно смертельной дозе», — сказал Брюн. «Разрешенная доза алкоголя равняется нулю. Понятно, что если 20 миллилитров крепкого алкоголя выпить, наверное, вреда это не принесет. Если уж выпивать, то, наверное, это должно быть сухое вино», — отметил специалист.

Что касается курения, то оно, по словам медика, также не способно обезопасить от коронавируса, поскольку из-за него заболевание протекает более патологично.
За сутки в России выявлено 33 новых случая заражения COVID-19. Всего в стране, по последним данным, официально зарегистрировано 147 случаев эпизодов инфицирования.
Ране своим видением способов борьбы с инфекцией поделился президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Надо просто работать. Особенно сейчас, на селе. Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!» — заверил Лукашенко.
Со своей стороны, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов порекомендовал гражданам в случае заражения коронавирусом COVID-19 лечиться салом, чесноком и луком.

https://todaypost.ru/novosti-obschestva-v-rossii-i-v-mire/3495-vodka-ne-pomozhet-zaschititsya-ot-koronavirusa.html – цинк

Прекрасен и комментарий эксперта и комментарий Батьки Лукашенко. Всех в поля!

Источник: Colonel Cassad



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