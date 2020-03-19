Москва закупит тесты на коронавирус за 192 млн рублей

19.03.2020, 9:42, Разное

Департамент здравоохранения Москвы 14 марта заключил контракт с единственным поставщиком на покупку портативных лабораторий и тестов коронавируса COVID-19, выяснил Центр антикоррупционной политики (ЦАП) «Яблока». Разработчиком тестов в контракте указана компания из Казани без сайта и телефона с уставным капиталом 10 тысяч рублей.

По условиям контракта с ООО «Медпромресурс», фирма должна поставить 56 портативных мини-лабораторий для экспресс-диагностики COVID-19 по 750 тысяч рублей за штуку и 100 000 наборов для выявления РНК коронавирусов SARS-CoV-2 по 1 500 рублей за штуку. Разработчиком аппаратов указана компания ООО «Смартлайфкеа» из Казани.

Контракт с единственным поставщиком заключен в связи с чрезвычайной ситуацией согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе.

«Смартлайфкеа» – компания с уставным капиталом 10 тысяч рублей из Казани. У фирмы нет номера телефона или интернет-сайта. Единственный учредитель и директор — Зайнуллин Рамиль Хатямович. Он числится учредителем еще в 5 других компаниях. Среди них компания «Эйдос», которая, судя по сайту, занимается производством медицинских манекенов-симуляторов.

Сам господрядчик «Медпромресурс», по данным реестра юридических лиц, принадлежит двум другим компаниям – К.К. Мирай Дженомикс (вероятно, речь о Mirai Genomics) и ООО «Генетические технологии». Основной бенефициар «Генетических технологий» – Козлов Алексей Юрьевич.

О том, что японская компания Мирай Дженомикс без заметных упоминаний ведет совместный проект с правительством Татарстана писал в сентябре прошлого года «Собеседник». Компания якобы участвует в производстве чипа генетической диагностики гриппа LifeRing. Такой же товарный знак зарегистрирован на «Смартлайфкеа». Об эффективности приборов сведения отсутствуют.

По данным сервиса «Контур.Фокус», в «Медпромресурс» работает 0 сотрудников. Телефон компании из карточки госконтракта недоступен для вызова. Также у компании нет лицензий на производство медицинской техники – такая лицензия обязательно должна быть согласно постановлению Правительства России.

Ранее «Медуза» сообщала со ссылкой на экспертов, что в РФ нет отечественных тестов на коронавирус, кроме разработки из Новосибирска. В ЦАП отмечают, что госконтракт может быть прикрытием для отмывания денег с покупкой иностранных тестов.

«Нет сведений об отечественных разработках тестов коронавируса. Спешное заключение контракта с сомнительной фирмой указывает на то, что через фейковые разработки могут быть отмыты деньги с поставкой более дешевых тестов из Китая», – полагает директор ЦАП Алексей Карнаухов.

ЦАП «Яблока» направил запрос информации в мэрию Москвы о характеристиках и месте производства закупленных тестов.