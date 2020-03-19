В Ухане за сутки не выявили ни одного нового заразившегося коронавирусом. ВОЗ начала тестирование вакцины от COVID-19

19.03.2020, 9:36, Новости дня

В китайской провинции Хубэй и городе Ухань, который стал очагом распространения коронавирусной инфекции COVID-19, за последние сутки не выявлено ни одного нового случая заражения, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Это произошло впервые с момента закрытия региона в конце января.

Всего в провинции Хубэй за сутки из больниц выписали 795 вылечившихся пациентов. Зарегистрировано восемь новых смертей (шесть в Ухане).

Вместе с тем в Китае также впервые не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусом, за исключением 34 инфицированных, которые приехали из-за границы. Смертельных случаев в материковой части Китая зафиксировано не было.

В общей сложности с начала эпидемии врачи зарегистрировали в стране 67,8 тысяч подтвержденных случаев заболевания, 57,6 тысяч пациентов выздоровели.

Полностью очиститься от инфекции Ухань может к концу текущего месяца, считает один из ведущих вирусологов КНР Ли Ланьцзюань, карантин в городе может быть постепенно снят.

“Если в течение 14 дней подряд в Ухане не будет зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом, мы считаем, что настанет время, когда блокаду можно будет постепенно снимать”, – сказал эксперт в интервью китайской англоязычной газете China Daily.

Также вирусолог ожидает, что новые случаи заболевания прекратятся в середине или конце марта. “После того, как блокада города будет ослаблена, мы все еще должны будем строго выполнять действия, направленные на контроль над вирусом, чтобы предотвратить возможные новые вспышки”, – добавил он.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус тем временем сообщил о начале первых тестов вакцины от COVID-19. Он назвал невообразимым достижением, что эксперты приступили к испытаниям уже через 60 дней после того, была выпущена генетическая последовательность вируса.

“Мы благодарим исследователей по всему миру, которые собрались вместе для того, чтобы системно подойти к оценке экспериментальной терапии”, – добавил он.

А в Украине количество случаев заражения коронавирусом продолжает расти. На данный момент зафиксировано 16 положительных тестов на COVID-19.

В России за сутки зарегистрировали еще 33 заболевших коронавирусом, общее число выросло до 147, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

“За последние сутки в России зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, из них 31 случай в Москве, один в Томской области, один в Новосибирской области”, – говорится в сообщении. По данным штаба, все заболевшие в последние две недели посещали страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Их госпитализировали в инфекционные боксы.

По последним данным американского университета Джона Хопкинса, число заразившихся в мире достигло 218 177. Погибли от вызванных вирусом осложнений 8 805 человек, а вылечились 84 112.

На первом месте по количеству заболевших Китай – 81 137 человек. На втором месте – Италия с 35 713 заразившимися. Третья по тяжести эпидемиологическая ситуация в Иране – там коронавирус подтвердили у 17 361 пациентов.