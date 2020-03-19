Компания Hisense представила первый в мире телевизор с двумя экранами

19.03.2020, 9:30, Разное

Компания Hisense представила первый в мире телевизор с двумя экранами и разрешением 8K. Дополнительный дисплей расположен прямо под основным и служит для вывода уведомлений и сопутствующей информации.

В Hisense создали весьма необычный современный телевизор. В компании заверили, что цветопередача и качество картинки превосходит iPhone 11, а разрешение 8K с частотой обновления 120 Гц сделают просмотр ещё более комфортным.

Главным же отличием этого телевизора от других стала не аппаратная составляющая, а два экрана. Основной получил диагональ 85 дюймов и предназначен для вывода изображения, а второй 28-дюймовый дисплей удобно расположен прямо под основным. На него выводится любая дополнительная информация, включая часы или уведомления.

Точная дата начала продаж нового телевизора от Hisense пока остаётся неизвестной. В Китае цена на такое устройство составит не меньше 80 тыс. юаней, что в переводе составляет около 921 тыс. рублей.