 

Владимир Путин сказал, что народ определит его статус после 2024 года

19.03.2020, 9:30, Новости дня

Президент Владимир Путин назвал преждевременным вопрос о своем статусе после истечения срока полномочий в 2024 году. Ответ на него будет зависеть от желания россиян, отметил он в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

– Не знаю, посмотрим. Впереди еще четыре года, у меня нет сейчас ответа, – передает ТАСС ответ Путина на вопрос, в каком качестве он себя видит после 2024 года.

По его словам, это зависит «от настроения народа, от желания людей».

– Самый главный, самый принципиальный вопрос – это настроение подавляющего большинства граждан страны. Это вопрос доверия, конечно, – сказал Путин.

Он согласился при этом, что «элиты могут нервничать» из-за неопределенности в вопросе о власти. По мнению президента, это минус, так как «возможна разбалансировка».

– Я отдаю себе в этом отчет. Но все-таки первичный источник власти – это народ. Я говорю без рисовки без всякой. Для меня это очень важно. Мне очень важно чувствовать, понимать, чего люди хотят. Это принципиальный вопрос, – заключил российский лидер.



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