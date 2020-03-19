 

Украина запустила в работу четыре спиртзавода из-за коронавируса

19.03.2020, 9:30, Новости дня

Государственное предприятие «Укрспирт» запустило в работу еще четыре завода из-за повышенного спроса на медицинский спирт в связи со вспышкой коронавируса, сообщила пресс-служба предприятия.

«В производственном плане на март было предусмотрена работа 10 заводов. Мы приняли решение запустить в работу еще четыре завода», – сообщается на сайте «Укрспирта». 

По словам и.о. директора предприятия Сергея Блескуна, в первую очередь, производство увеличивают для обеспечения потребностей медицинской системы. Он также добавил, что мощности «Укрспирта» и сырье позволяют при необходимости увеличивать объемы производства.

Директор добавил, что на предприятии действует усиленный дезинфекционный режим, для всех работников закуплены маски.

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