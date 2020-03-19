 

Новое обновление может решить проблему с автофокусом в камере смартфона Samsung Galaxy S20

19.03.2020, 9:30, Разное

Южнокорейский технологический гигант Samsung выпускает уже второе после премьеры обновление для смартфонов линейки Galaxy S20. Оно должно устранить одну из основных проблем камеры гаджетов – скорость работы автофокуса.
Обновление, выпущенное разработчиками для работающего на платформе Exynos 990 Samsung Galaxy S20, на текущий момент не распространяется «по воздуху». Пока пользователи могут скачать его при помощи Smart Switch либо же через иные сторонние источники, а информация о том, когда его получат остальные владельцы данных гаджетов, компанией не сообщалась.

Согласно описанию, обновление для Samsung Galaxy S20 решает одну из главных проблем, на которую жаловалось наибольшее количество пользователей. В частности, владельцы флагманов отмечали, что автофокус камеры устройства работает медленно и это доставляет определённые неудобства, но после апдейта ситуация может быть разрешена.



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