Жительница города Свободного в Амурской области пойдет под суд за фейки о коронавирусе

19.03.2020, 9:16, Новости дня

Жительница города Свободного в Амурской области предстанет перед судом за распространение ложной информации о коронавирусе, информирует пресс-служба управления МВД по региону.

По данным региональной полиции, женщина сообщила в соцсетях недостоверные сведения о людях, якобы заразившихся коронавирусом в Амурской области, сообщается на сайте ведомства.

«Сообщалось о заболевших гражданах на территории Амурской области. Данная информация является ложной. Сотрудники МО МВД РФ «Свободненский» установили местную жительницу, причастную к распространению вышеуказанной информации», – уточнили в МВД.

На женщину составили административный протокол за «Злоупотребление свободной массовой информации», который будет передан в суд для рассмотрения.

Женщине грозит наказание в виде штрафа от 30 до 100 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без нее.

Тем временем в управлении Роспотребнадзора по Амурской области заверили, что эпидемическая ситуация в регионе остается стабильной. Заболеваемость респираторными инфекциями значительно ниже пороговых значений и даже ниже показателей соседних дальневосточных регионов. Подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет.

Ранее президент Владимир Путин призвал не верить вбросам и фейкам по поводу коронавируса в России. Глава государства подчеркнул, что официальные органы власти предоставляют «оперативную, максимально полноценную и абсолютно достоверную информацию».

Общее число заболевших коронавирусом в РФ – 147 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.