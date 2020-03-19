В правительстве не исключили усиления ограничительных мер на фоне коронавируса

19.03.2020, 9:16, Новости дня

Ограничительные меры внутри РФ в связи с глобальной пандемией коронавируса при необходимости могут быть усилены, в том числе это касается ограничения массовых спортивных и культурных мероприятий, обеспечения особого режима труда работников, следует из заявления правительства.

В сообщении о мерах по защите здоровья населения от новой коронавирусной инфекции, размещенном на сайте кабмина, говорится, что «внутри РФ продолжат приниматься и при необходимости будут усилены ограничительные меры».

К ним относятся «сокращение и отмена массовых спортивных, культурных мероприятий, проведение противоэпидемических мер предприятиями и организациями, включая дезинфекцию помещений и обеспечение соответствующего режима труда работников».

Существующие требования по изоляции и жесткому медицинскому наблюдению в отношении лиц, прибывших из других стран, и контактирующих с ними граждан, сохраняются.

В кабмине также добавили, что по решению правительства был пересмотрен порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов гражданам, находящимся на карантине: их можно будет оформлять дистанционно без очного осмотра пациента, а оплата будет производиться авансом до закрытия больничного.

«Во исполнение постановления Главного санитарного врача даны поручения субъектам (…) проводить работу с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по организации режима труда работников, в том числе по обязательной дезинфекции контактных поверхностей во всех помещениях в течение дня», – говорится в заявлении.

Кроме того, регионам поручено обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в образовательных учреждениях, включая – при необходимости – переход на дистанционные формы обучения и работы.

Минпросвещения также создало рабочую группу, которая разработает единый порядок организации и сопровождения образования в дистанционной форме, уточнили в кабмине.

«Для уменьшения рисков заболевания правительство рекомендует всем гражданам ограничить контакты, в случае появления симптомов заболевания – острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) не покидать дом и незамедлительно вызвать врача. Работодателям рассмотреть возможность перевода сотрудников на работу в удаленном доступе. Успешное противодействие распространению инфекции зависит от усилий каждого из нас», – говорится в заявлении.

Указывается, что запреты и ограничения в РФ из-за коронавируса могут показаться чрезмерными, но, по мнению ученых, это является эффективным противодействием эпидемии. РФ имеет успешный опыт борьбы с эпидемиями в стране и мире: «Более чем вековая история и признанный международным сообществом потенциал российских научных институтов в сфере эпидемиологии и вирусологии помогают разрабатывать эффективные меры по сдерживанию эпидемии, созданию возможностей для оказания помощи всем нуждающимся и сохранения жизней».

«Наши усилия направлены на разработку вакцины и отработку эффективных схем лечения», – сообщается в документе.

Ответственность и единение, забота о здоровье – своем и окружающих, взаимная поддержка и доверие «позволят нашей стране справиться с текущей ситуацией».

В данный момент первоочередной задачей правительства является замедление распространения коронавируса. Важно не допустить резкого роста числа заболевших за счет ограничения передачи инфекции внутри страны.

Исследования на коронавирус будут проводиться в регионах в лабораториях, имеющих право на работу с III–IV группой патогенности. Кроме того, создан запас в 700 тыс. тест-систем, который будет пополняться.

Также организовано тестирование всех прибывающих в страну граждан из государств, где распространяется коронавирус, и лиц, контактировавших с ними, а также больных пневмониями.

При этом правительство рекомендует обращаться за тестированием на новую коронавирусную инфекцию только в случаях, когда это действительно необходимо.

В большинстве случаев (80%) заболевание протекает в легкой форме, но у 15-20% заболевших, особенно у людей старшего возраста с сопутствующими заболеваниями, течение болезни осложняется пневмониями, и в ряде случаев требуется проведение интенсивной терапии.

В РФ медицинские организации подготовлены к различным сценариям развития ситуации. В частности, развернуто более 55 тыс. инфекционных коек, из них более 12 тыс. реанимационных и 396 обсерваторов. Подготовлено 7,5 тыс. мельцеровских боксов, есть более 40 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, 124 аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Правительством выделены средства еще более чем на 500 аппаратов, включая 17 аппаратов ЭКМО.

Также создан запас лекарственных препаратов и неснижаемый запас средств индивидуальной защиты.

«Медицинскую помощь сегодня готовы оказать 6 тыс. врачей-инфекционистов и почти 2 тыс. пульмонологов, более 18 тыс. медсестер. Правительством РФ для материального стимулирования медицинских работников принято решение о выделении средств из резервного фонда», – говорится в заявлении.

Средства будут направлены на стимулирующие выплаты работникам учреждений здравоохранения и науки Роспотребнадзора, врачам участковым – терапевтам, врачам общеврачебной практики, пульмонологам, инфекционистам, анестезиологам-реаниматологам, медицинским сестрам, фельдшерам и акушерам ФАПов, медицинскому персоналу скорой помощи, младшему медицинскому персоналу, которые участвуют в реализации мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Правительство призвало россиян к максимально слаженным действиям на фоне ситуации с коронавирусом, признанию ответственности «не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих».

«Правительство РФ в условиях глобальной пандемии нового коронавируса делает все необходимое для предотвращения распространения инфекции, защиты здоровья граждан и оказания помощи заболевшим», – отмечается в сообщении.

Отметим, что правительство РФ назвало СOVID-19 одним из худших мировых кризисов в сфере здравоохранения за последние 50 лет.

Ранее президент РФ Владимиру Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем. Он подчеркнул, что официальные органы власти предоставляют «оперативную, максимально полноценную и абсолютно достоверную информацию».

Кроме того, в ВОЗ похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Газета ВЗГЛЯД писала, что коронавирус выработает в россиянах гражданское общество.