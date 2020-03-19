Товары и продукты для торговых сетей завозят круглосуточно

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19.03.2020, 9:15, Новости дня

Продукты в магазины завозятся круглосуточно, сообщил РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин.

Власти обеспечили стабильные поставки продовольствия и товаров: упрощенное оформление на таможне для импортных продуктов, проезд фур с продуктами в ночное время в больших городах.

"Магазины работают на обычном режиме, может, чуть более напряженном, но все работает, пока все есть", — пояснил Хуснуллин.

Как он отметил, нет скоплений транспорта: "Мы дали режим круглосуточного завоза, особенно это в крупных городах актуально, потому что раньше, вы знаете, допустим, Москва разрешала только ночами завозить".

Власти контролируют цены и ситуацию с запасами продуктов, ажиотаж в магазинах спадает.



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